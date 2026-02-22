Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda geçtiğimiz sezon 11,5 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye katılan Brezilyalı defans oyuncusu Diego Carlos, yaşadığı sakatlıklar ve düşük performans ile taraftardan tepki toplamıştı.

Sarı-lacivertli taraftarla yıldızı barışmayan Brezilyalı stoper, sezon başında kiralık olarak İtalyan ekibi Como'ya gönderilirken, Fenerbahçe'nin ümidini kestiği oyuncuya sezon sonunda ülkesinden talip çıktı.

FENER'E SÜRPRİZ PİYANGO

Sabah'ın haberine göre, Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın 32 yaşındaki stoperi transfer etmek için devreye girdiği kaydedildi. Diego Carlos'un da ülkesine geri dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

20 MAÇTA OYNADI

Diego Carlos, bu sezon Serie A ekibi Como'da 20 karşılaşmada forma şansı buldu. 32 yaşındaki stoper, bu süreçte 1 asist üretti. Diego Carlos'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.