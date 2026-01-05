Fenerbahçe, arsa satışı ve sermaye artırımıyla ekonomik özgürlüğüne kavuşacağı ocak ayında kadrosunu yıldızlarla donatacak. Camianın 12 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmeyi kafasına koyan Başkan Sadettin Saran para musluklarını sonuna kadar açtı. Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun eksik gördüğü bölgeleri güçlendirme adına dört koldan operasyon başlattı.

YA SÖRLOTH YA NKUNKU

Orta sahada oyunun iki yönünü oynayabilen Matteo Guendouzi için Lazio’ya 25+2 milyon Euro teklif yapıldı. İtalyan kulübü “Tamam” derse 26 yaşındaki Fransız futbolcuyla 4 milyon Euro maaştan 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Planlamanın ikinci adımında forvet transferi var. Başkan Sadettin Saran’ın gönlünde Alexander Sörloth yatıyor. Atletico Madrid’in 35 milyon Euro’luk bonservis ve 30 yaşındaki Norveçli santrforun 12 milyon Euro’luk maaş isteklerini ödemeye hazır. Tedesco ise oyun planına daha uygun olduğunu düşündüğü Christopher Nkunku’yu istiyor. 28 yaşındaki Fransız yıldızın maliyeti de aynı düzeyde.

LISTEDE ÇILEK LOOKMAN

Son karar henüz verilmedi. İki futbolcu için de girişimde bulunulması konusunda görüş birliğine varıldı. Ya Sörloth ya da Nkunku, Fenerbahçe’nin yeni forveti olacak. Ve listede ‘Çilek transferi’ konumunda Ademola Lookman var. Galatasaray’ın da peşinde olduğu 28 yaşındaki Nijeryalı forvet konusunda Atalanta kapıyı 45 milyon Euro’dan açtı. Rakam 30-35 milyon Euro seviyesine çekilirse taraftarların en çok istediği isim Lookman da kadroya katılacak.