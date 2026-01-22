Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılıyor. Faslı golcünün, Juventus'un teklifini kabul ettiği belirtildi. Sarı-lacivertliler de İtalyan deviyle anlaşırken bu transferden Fenerbahçe'nin kasasına girecek para belli oldu.

Fenerbahçe formasını giydiği son maçlardaki formsuzluğu nedeniyle taraftarla arası açılan Youssef En-Nesyri, vedaya hazırlanıyor. İngiltere'den gelen teklifleri reddeden Faslı golcü, Juventus'a "Evet" dedi.

20 MİLYON EURO'LUK SATIN ALMA MADDESİ

Juventus, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi bulunacak. Ayrıca Juventus, En-Nesyri'nin sezonun geri kalanındaki maaşının da tamamını karşılayacak. Nesyri transferinde zarar etmek istemeyen Fenerbahçe yönetimi gelen teklif karşısında oldukça memnun.

Fenerbahçe'ye 2024'te imza atan En-Nesyri için Sevilla'ya 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti. Faslı santrfor, sarı-lacivertli formayla 77 maça çıktı ve 38 gol-8 asistlik skor katkısı verdi.