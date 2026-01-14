Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah Buğra İpek bahis soruşturması kapsamında TFF'den 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Beyoğlu Yeni Çarşı'nın 20 yaşındaki kalecisi Beytullah Buğra İpek, Fenerbahçe maçında ilk yarıda 8 kurtarış yaptı.

Beyoğlu Yeni Çarşı, güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun ortaya koyarken, maçın en çok konuşulan isimlerinden biri kaleci Beytullah Buğra İpek oldu. Özellikle kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan genç file bekçisi, performansıyla sosyal medyada gündeme oturdu.

DURAN İLE KAPIŞTI

TFF'nin 10 Kasım 2025'te bahis soruşturması kapmasında bahis oynayan 1024 futbolcuyu resmen açıklamıştı. İpek bu 1024 oyuncu içinde yer alıyordu.



Beytullah Buğra İpek, PFDK’nın kararına itiraz etti. Ancak FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair karar onandı.

Buğra İpek ve Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran'ın karşı karşıya geldiği anlar da geceye damga vurdu. Bir pozisyon sonrası gerilen ikili kafa kafaya geldi ve yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. İkiliyi araya giren diğer oyuncular sakinleştirdi.