Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir.  Kamuoyunun bilgisine sunarız.”