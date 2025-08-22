Fenerbahçe, Edson Alvarez'in kiralık transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 22, 2025
