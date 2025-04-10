Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışındaki bu kritik haftada Sivasspor'un kümede kalma mücadelesinin yanı sıra, sarı lacivertlilerin de yarışta puan farkını açmak istememesi beklentilerin yüksek olduğu bir maç havası yaratıyor.
Ancak karşılaşma öncesi endişelendiren bir başka 'hava' haberi meteorolojiden geldi. Türkiye'yi Nisan ayının ortasında etkisi altına alan soğuk hava dalgasının 13 Nisan Pazar günü Sivas'ta da etkili olması bekleniyor.
MAÇ SAATİNDE EKSİ 3 DERECE
Meteorolojik veriler Sivas'ta pazar günü maç saatinde havanın eksi 3 derecelere kadar düşeceğini ve kar yağışının etkili olacağını gösteriyor.
Maça az bir süre kala bugün Sivasspor'un instagram hesabından da karla kaplı antrenman sahasının görüntüsü paylaşıldı. Zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'un antrenman sahası kar küreme araçlarıyla temizlenerek idmana elverişli hale getirildi.
Nisan ortasında ortaya çıkan bu görüntüler sosyal medyada da gündem yaratırken sarı lacivertli taraftarların endişeli bekleyişlerine yol açtı.