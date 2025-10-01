Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük için ilk aday olarak dillendirilen Alman çalıştırıcı Roger Schmidt, bu sene takım çalıştırmak istemediğini ifade ederek sarı lacivertli ekibin teklifini geri çevirmişti.

Kariyerinde Salzburg, Bayer Leverkusen, BJ Guoan, PSV ve Benfica gibi önemli takımlarda görev yapan Roger Schmidt yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra futbola geri döndü

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Futbola bu kez teknik direktör olarak dönmeyen Alman çalıştırıcının yeni görevi de belli oldu. Japonya Futbol Federasyonu, 58 yaşındaki Roger Schmidt'in ülkenin en üst seviye ligi olan J. League'de küresel futbol danışmanlık görevine getirildiği açıklandı.

Japonya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "J.League'in yurtdışı antrenörleri davet etmek için bir proje başlattığını ve futbol antrenörü Roger Schmidt ile küresel futbol danışmanı olarak sözleşme imzalamayı kabul ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.