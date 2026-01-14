Fenerbahçe’nin Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup etmesinin ardından, Olimpiyat Stadyumu’nda taraftarlara dağıtılan yağmurluklar tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli taraftarlara verilen yağmurlukların kalitesi beğeni toplarken, Galatasaraylı taraftarlara dağıtılan ürünler sosyal medyada “poşet” benzetmeleriyle eleştirildi.

Tartışmalar sürerken, HT Spor’da canlı yayına katılan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve yorumcu Can Arat, üzerini sarı poşetle örterek ekrana çıktı.

'TORREİRA'YA POŞET REKLAMINDA OYNAMASI İÇİN TEKLİFLER GELİYORMUŞ'

Can Arat canlı yayında yaptığı açıklamada, "Yolda bunu dağıtıyorlardı. Ben yağmurlu bir yerden geliyorum, fırtına kopuyordu. Torreira’ya ciddi şekilde sponsorluk reklam teklifleri geliyormuş; çilek kokulu çöp poşeti reklamında oynatmak için. Ne yapayım, galip gelmişiz, böyle bir skandal olmuş. Bu durumu değerlendireceğiz tabii ki. Tabii ki mübalağa yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arat'ın bu hareketi ve açıklamaları Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.