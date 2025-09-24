Nefes kesen başkanlık yarışında Sadettin Saran, Ali Koç’u geride bırakarak yeni başkan olmuştu. Sarı lacivertlilerin futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın da kongreye gelip oy kullanması tartışma yaratmıştı. Yorumcu Emre Bol, Sky Spor kanalında Mert Hakan Yandaş ve Ali Koç hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Emre Bol’un açıklamaları şu şekilde:

“İlk defa ben söylüyorum. Mert Hakan, Ali Koç’un ispiyoncusuydu. Sadece ispiyonculukla bu kadar para kazanıyordu. Hak etmediğin halde seçimde oy verdin. Fenerbahçe kaptanlığını Lefter yaptı. Bir Lefter’e bak, bir Mert Hakan’a bak! Yakışıyor mu?” Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.