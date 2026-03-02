Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Antalyaspor deplasmanında Cherif ve Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-2'yi buldu. Her dakikası yüksek tempoya sahne olan karşılaşmada 20'de sakatlanan Semedo'nun yerine oyuna giren Mert Müldür, 87'de yerini Musaba'ya bıraktı.

ÖFKEDEN ÇILGINA DÖNDÜ

Maçın son dakikalarında oyundan alınan milli futbolcu, öfkeden adeta çılgına döndü. 26 yaşındaki bek, önce yedek kulübesine sinirle gelirken, ardından flasterini fırlattı. Müldür'ün o anları kameralara yansırken, sosyal medyada da 26 yaşındaki oyuncuya yoğun tepki gösterildi. Eleştirilerin çoğu olumsuz yönde olurken, tepkisini haklı bulanlar da vardı. Sosyal medyadaki yorumların bir kısmı şöyle oldu:

- "Hangi hakla yedek kulübesinde afra tafra yapıyorsun? Adamlara vurdurduğun kafa topları yüzünden 4 puanımız gitti."

- "Millet Mert Müldür'e saldırıyor, yerden göğe kadar haklı çocuk. Orada Mert mi çıkar?"

- "Mert Müldür'ün yerinde olsam ben de tepki gösteririm. Yiğit Efe dururken nasıl Mert Müldür çıkar?"

- "Mert Müldür iki maçta da arkasından yükselen adamlara kafa vurdurdu ve iki tane bedava gol yedik. Oyundan çıkarken de el kol yapıyor. Oynadığın sürede ne yaptın ki?"

- "Çok kötü bir Mert Müldür performansı izledik maalesef konuşulması gereken bence bu."

- "Mert Müldür girdikten sonra hiçbir şey yapmadı. Orta açamıyor, top takibi yok, rakip takibi yok, Fenerbahçe'nin sağ bekisin 3 senedir takımdasın..."