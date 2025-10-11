F.Bahçe’de “Hep destek tam destek” sloganı mazi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, beğenmedikleri, F.Bahçe’ye layık bulmadıkları futbolcuları sahada ıslıklıyor, sosyal medyada linç ediyor. Samsunspor maçı hem taraftarlar hem de futbolcular açısından bir milat oldu. Çünkü F.Bahçeli futbolcuların artık bir numaralı rakibi kendi taraftarları.

MİLAN’A YAPILIR MI BU

İş eleştiri boyutunu çoktan aştı. Küfürler, hakaretler, Jhon Duran ve Archie Brown’ı şaşkına çevirdi. Sahaya her maçta yüreğini koyan kaptan Milan Skriniar da Samsunspor maçı sonrası ıslıklanınca hayal kırıklığı yaşadı. Futbolcuları taraftarın küfürlerinden çok üzen ise dijital zorbaların saldırısı karşısında yalnız bırakılmaları oldu.

BAŞKASININ ÖNEMİ YOK

JHON Duran, yönetimin herhangi bir aksiyon almaması üzerine “Hiçbir şeyin başkalarına anlamlı gelmesine gerek yok. Sadece seni iyi hissettirmesi önemli” paylaşımı yaptı. Yönetimin sahip çıkmadığı Archie Brown da Duran’a “Genel olarak, her zaman olduğumu bildiğim kişiye dönüşüyorum” yazarak destek verdi.