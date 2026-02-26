UEFA, Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiltere'de Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında Fenerbahçe tribünlerinden sahaya meşale atılması sonrasında maç durdu.

Mücadelenin hakemi kaptan İsmail Yüksek ile konuştu ve tribünlere sakin olmalarını söylemesini istedi. İsmail, tribünlere giderek taraftarları uyardı ve durum kontrol altına alındı.

AKILLARA ERTELENEN CEZA GELDİ

Fenerbahçe tribünlerinin sahaya yabancı madde atmasından sonra UEFA'nın Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'da oynanan Viktoria Plzen maç sonrası Fenerbahçe'ye verdiği ceza akıllara geldi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Fenerbahçe'ye, taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, tesislere verilen zarar ve tribünde meşale yakılması sebepleriyle 30 bin, sahaya madde atılması gerekçesiyle 25 bin ve takımın uygunsuz davranışı nedeniyle 8 bin olmak üzere toplamda 78 bin avro para cezası uyguladığı aktarılmıştı.

Ayrıca bir sonraki deplasman maçı için Fenerbahçeli taraftarlara bilet satışı yasağı kararı alan kurulun, bu yaptırımı, 2 yıllık denetim süresi boyunca askıya aldığı belirtilmişti. Nottingham'da yaşananların ardından ertelenen cezanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.