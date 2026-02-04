Ara transfer döneminin en ses getiren ismi olan Fransız yıldız N'Golo Kante, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için yola çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar, 34 yaşındaki yıldızı karşılamak için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.

Kante, uçaktan taraftara verdiği mesajda Türkçe olarak "Merhaba Fenerbahçe taraftar" dedikten sonra İngilizce "Hazır mısınız? Geliyorum" dedi.

Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız futbolcuyu havalimanında karşılamak için beklerken "Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran" tezahüratında bulundular.

Öte yandan N'Golo Kante’yi taşıyan uçak Flightradar24'te en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu.

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı N'Golo Kante, sarı-lacivertli kulüp ile 2.5 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe Kulübü, sıkıntılı geçen transfer süreci ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok..." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Milli Takımı'nın da resmi hesabından transfer ile ilgili yaptığı paylaşımda "N’Golo Kanté, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 65 kez milli formayı giyen oyuncumuz, birkaç hafta önce transfer edilen Matteo Guendouzi ile yeniden bir araya geleceği Avrupa'ya geri dönüyor" denildi.