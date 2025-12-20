İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı Fenerbahçeli taraftarlar havalimanında karşıladı.
TSİ 00.50'de Türkiye'ye özel uçakla iniş yapan Saran'ı karşılamak için sarı lacivertli taraftarlar Atatürk Havalimanı akın etti.
Fenerbahçe yönetimi tam kadro, Şekip Mosturoğlu, Hulusi Belgü ve kulüp personelleri kalabalık bir kadroyla başkan Sadettin Saran’ı karşılamak için Atatürk Havalimanına geldi. Kalabalık arasından çıkmakta güçlük çeken Sadettin Saran, 'Dik dur eğilme, Fenerbahçe seninle' tezahüratları arasında aracına doğru yürüdü.
İtalya'da bulunan Sadettin Saran’ın Türkiye’ye dönmesiyle birlikte transfer sürecini Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Devin Özek devam ettiriyor.