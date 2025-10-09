UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe-Feyenoord maçında, atılan sert bir cisim nedeniyle Hollandalı bir taraftar ağır yaralandı.

Hollanda basınında yer alan habere göre, İstanbul'da oynanan rövanş maçı sırasında, 3 Fenerbahçe taraftarı, beton bir sütunu sökerek deplasman tribününe doğru fırlattı. Sarı lacivertlilerin attığı maddeleri, polise bildirmeye hazırlanan bir Feyenoord taraftarının başına beton sütun isabet ettiği ifade edildi.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Söz konusu taraftar aldığı darbenin etkisiyle ağır yaralandı. Hollandalı kaynaklar, Feyenoord taraftarının şiddetli beyin sarsıntısı geçirdiği ve kolunda kırık olduğunu aktardı. Yaralanan taraftarın iki ay çalışamadığı ifade edilirken taraftarın, parlak ışıklara dayanamadığını, şiddetli baş ağrısı çektiğini ve araba kullanamadığını açıklandı.

ARANIYORLAR

Haberin detaylarında Feyenoord tribününe yabancı maddeyi atan 3 taraftarın ise maç sırasında tutuklanmadığı aktarıldı. Teknik takibin sürdüğü belirtilen haberde polisin söz konusu taraftarları aradığı ifade edildi.

Hollanda televizyonunda olaya ilişkin yeni bir video yayınlanırken söz konusu 3 Fenerbahçe taraftarının cinayete teşebbüsle suçlandığı ve aramanın devam ettiği yazıldı.