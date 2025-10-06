Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de ilginç bir gerçek ortaya çıktı.
Sarı lacivertli ekibin deplasmanda aldığı sonuçlar dikkat çekerken teknik adamların istatistikleri taraftarı adeta çılgına çevirdi.
TEK GALİBİYET GÖLE'DEN
Sarı-lacivertlilerin bu sezonki tek deplasman galibiyeti, geçici teknik direktörden geldi. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sezona başlayan Fenerbahçe, dış sahada istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertliler, yalnızca Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği deplasmanında 3-1 kazanarak galibiyet sevinci yaşayabildi.
Jose Mourinho ve Domenico Tedesco, yönetiminde deplasmanda galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde oynanan Feyenoord, Benfica ve Göztepe maçlarından galibiyet alamadan döndü. Tedesco döneminde ise Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Samsunspor karşılaşmalarına çıkan sarı lacivertliler, 3 puana uzanamadı.