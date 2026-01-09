Fenerbahçe'nin yeni transferleri Matteo Guendouzi ile Mert Günok, ayağının tozuyla sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

Her iki oyuncunun da lisansı çıkarılırken gözler Süper Kupa'ya çevrildi. İki futbolcunun da takımla çalışmalara başlaması, derbi öncesi camiada moralleri yükseltti. Turkcell Süper Kupa'da final maçı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GUENDOUZI HAZIR

Büyük beklenti ve rekor bonservis bedeli ile takıma katılan Guendouzi'nin durumu yakından takip ediliyor. Orta saha hattına önemli katkı yapması beklenen Guendouzi'nin, yarın oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Guendouzi'nin takımla ilk antrenmanda verdiği görüntü ve derbiye kısa süre kala kadroya dahil olma ihtimali, Fenerbahçe taraftarında heyecan yarattı.