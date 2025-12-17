Barcelona ile sözleşmesinin son yılında olan ve Fenerbahçeli taraftarların heyecanla takımda görmek istediği Robert Lewandowski ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor.

Kontratı sezon sonunda bitecek olan ancak ocak ayında da ayrılığı gündeme gelen Robert Lewandowski için MLS ekibi Chicago Fire'ın devreye girdiği belirtildi.

BBC'deki haberde; Chicago Fire'ın Lewandowski'yi sezon sonunda kadrosuna katmak için Polonyalı yıldızla olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Söz konusu temasla ilgili BBC'ye konuşan kaynaklar, Lewandowski'nin transfere açık olduğunu ve maaşının sorun teşkil etmeyeceğini bildirdi.

Lewandowski'nin önünde Barcelona'da kalmak ve Suudi Arabistan'ın yolunu tutmak gibi seçenekler olsa da MLS'in de oyuncu için güçlü bir olasılık olduğu ifade edildi.

Lewandowski'nin adının Inter Miami'yle de anıldığı ancak oyuncunun MLS'e gelmeye karar vermesi durumunda en güçlü adayın Chicago Fire olduğu vurgulandı.