Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'a uzatmada yediği golle mağlup oldu.
Sarı lacivertli ekibin 2-1 kaybettiği maçta Oğuz Aydın, taraftarın yoğun eleştirisine maruz kalan futbolcular arasında yer aldı.
TEPKİLERE DAYANAMADI
Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada öfkesine maruz kalan Oğuz Aydın, gelen tepkiler nedeniyle Instagram hesabını dondurdu.
Bu hareketin ardından taraftalar fikir ayrılığına düştü. Bir grup sarı lacivertli taraftar genç futbolcuyu savunurken taraftarların bir bölünü ise eleştirilerini sürdürdü.
Geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta da Jurasek ve Arroyo benzer sebepler nedeniyle hesaplarını kapatmış ve siyah beyazlı kulüp, 'siber zorbalık' üzerine bir açıklama yayımlamıştı.