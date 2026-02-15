Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanını Talisca, Kerem ve Asensio'nun attığı gollerle 3-2 geçerek zirve yarışındaki takibini sürdürdü.

İlk yarısı 2-2 biten karşılaşmada Fırtına'nın dev santrforu Paul Onuachu'nun Fenerbahçeli stoperlere karşı sağladığı üstünlük de çok konuşuldu. Neredeyse hiçbir hava topunu kaçırmayan Nijeryalı golcü, 43'üncü dakikada rahat şekilde yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

"SIFIR OĞLU SIFIR"

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski kaptanlarından Ümit Özat ise karşılaşmanın ardından çıktığı YouTube'daki Memi Sports canlı yayınında Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde'ye sert ifadelerle yüklendi.

Özat, Hollandalı stoper hakkında "Oosterwolde'den büyük takım stoperi olursa ben futbola tekrar dönerim. Kusura bakmayın, biraz mübalağa yapmak zorundayım. Bir defa adamın koordinasyonu sıfır. Pozisyon bilgisi sıfır. Sıfır oğlu sıfır" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 34 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Transfermarkt verilerine göre 16 milyon euro piyasa değeri olan ve Fenerbahçe ile 2028'e dek sözleşmesi bulunan Jayden Oosterwolde, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmaya çıktı. Genç savunmacı, bu karşılaşmalarda 2.981 dakika sahada kalarak 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.