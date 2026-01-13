Fenerbahçe golcü transferini bir an önce bitirmek istiyor… Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin ilk hedefi Darvin Nunez.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de transfer toplantısı sona erdi. Önemli aşama kaydedilen Darvin Nunez için Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek, bugün sabah 07.55'te Dubai'ye uçtu.

Fenerbahçe de öncelikli hedefin Al Hilal forması giyen Darvin Nunez olduğu iddia edilirken Uruguaylı santrforun ardından gelen diğer iki aday ise Ademola Lookman ve Artem Dovbyk olarak belirlendi.