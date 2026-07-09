Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ve artık imza aşamasına getirdiği Greenwood transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid, İngiliz futbolcu için Marsilya'ya resmi teklif sundu. Haberde, İspanyol ekibinin Fransız kulübüne 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren bir öneri yaptığı belirtildi.

GREENWOOD DA İSTİYOR

Atletico Madrid, Mason Greenwood için 45+5 milyon euroluk bir teklif sundu. Greenwood’a ise yıllık 5-6 milyon eurodan 5 senelik sözleşme önerdi. Greenwood, Getafe’de forma giydiği dönemde Madrid'de yaşadığını ve oraya dönmeyi istediğini belirtti.