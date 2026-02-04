Fenerbahçeliler dünya yıldızı Ngolo Kante'nin uçağını takip ederken eski hakem ve usta futbol yorumcusu Erman Toroğlu, transferi Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de yorumladı.

'FENERBAHÇE DEFANSI GÜÇLENDİRİYOR'

"- Kante iyi bir transfer. Fenerbahçe defansı güçlendiriyor ama bir hücumcu lazım. Zaten defans üzerine oynuyor ama bir hücumcu lazım. Eğer Galatasaray ile tam mücadele edecekse çabuk bir santrafor lazım.

- Osimhen ile Icardi golcu ama Kante arkada oynayan bir oyuncu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyun sistemi değişik ama Fenerbahçe şuanda santraforsuz oynuyor. Nesyri'de pek faydalı olamadı."

'BU ERDOĞAN'IN GOLÜ OLDU'

"- Burada görünen şu var, özeti şu, ben siyasete girmem ve anlamam ama bu Erdoğan'ın golü oldu. Erdoğan bizi sevmiyor gibi şeyler çıkmıştı ben onlara inanmıyorum. Çıkacaksın sahada kazanacaksın. Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederken iç sahada berabere kaldı mağlup oldu hem de son dakikalarla. Erdoğan mı attırdı o golleri yani. Bizde bahane çok vardır.

- Bu büyük bir şans yani o transferin Arabistan da olması Erdoğan'ın o gün orada olması. Yani denk gelmiş bir durum özel yapılmış bir iş değil. Zaten Türkiye ligi çok kötü bir lig oldu. Yukarıda iki takım var. Sonra Trabzon Beşiktaş var ve diğerleri var. Statlar dolmuyor statlar boş. Bu yıllardır kötü idareden geliyor. O yüzden hiç olmazsa millet heyecan olsun da keyif alsınlar ama Fenerbahçe eksik daha santraforu yok."

