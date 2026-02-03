İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin gözaltına alındı.
Gezgin'in başsavcılık talimatı doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Gezgin'in ünlülere yönelik sürdürülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
ARYA BEKTAŞ DA GÖZALTINA ALINDI
Gezgin'in yanı sıra geçen yıl cinsiyet değiştirme ameliyatı olan fenomen Arya Bektaş da gözaltına alındı. Bektaş'ın, işlemleri için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
MİKA RAUN TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında 30 Ocak'ta gözaltına alınan fenomen Mika Raun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Mika Raun'un "Amsterdam'da birlikte 'kek' yedik" şeklindeki ifadesi sonrası sevgilisi Batu Can da önceki gün gözaltına alınmıştı.