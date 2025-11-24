2024 yılında eşi tarafından evden çıkarıldığını iddia ederek Esra Erol’un programına başvuran Cemile, o dönem eşi Ramazan ile canlı yayında karşı karşıya gelmiş ve süreç sonunda boşanma kararı almıştı. Yaşananların ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Cemile, bu süre boyunca sosyal medya paylaşımlarını da azaltmıştı.

“Cemile değişmiş” yorumları sosyal medyayı sardı

Fenomen isim, uzun aradan sonra bu kez Hayrettin’in sunduğu Kaos Show programına konuk olarak ekrana çıktı. Cemile’nin yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Programdan paylaşılan görüntülerin ardından kullanıcılar çeşitli yorumlarda bulundu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Cemile bayağı değişmiş”, “Uzun zamandır görmüyorduk”, “Biraz kilo almış gibi” şeklinde değerlendirmeler yaptı.

Cemile’nin yeniden ekranlara dönmesi, bir dönem yakından takip eden hayranları arasında da merak uyandırdı.