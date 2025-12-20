Sosyal medya fenomenleri Cansu Tatlı ile Sinan Kaya çifti bu kez evde çıkan bir kavgayla gündeme geldi.

Tiktok'tan canlı yayınlanan görüntülerde Cansu Tatlı'nın Sinan Kaya'ya küfürler edip bıçakla saldırdığı görüldü.

Kaya'nın da 'Beni mi öldüreceksin, kes lan boğazımı' dediği duyuldu.

Kavga esnasında çiftin iki kız çocuğunun da evde olduğu iddia edildi.

'BENİ KULLANIP ATTI'

Görüntülerin ardından açıklama yapan Sinan Kaya, "Araba aldı, daha dün 12 bilezik aldı, artık bu dedi ki 'Sinan buraya kadar, bitti. Sinan'dan daha bir şey kazanamam. Ne yapmam lazım? Benim Sinan'a yol vermem lazım. 3 gündür hastayım, beni zorluyor ki ondan ayrılayım. Bilerek yapıyor. Ben artık anladım. Bu beni kullandı, atıyor dedim" ifadelerini kullandı.