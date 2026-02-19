2016 yılında Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılan gelin aödayı Hanife Gürdal, kısa süre içerisinde topladığı ilgi ile sosyal medyada fenomen haline dönüşmüştü.



Uzun yıllar ortadan kaybolan ve daha sonra aldığı tesettür kararı ile haberlere konu olan Gürdal'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü.

'BEN AÇTIM SENDE BAKMAYIVER'



Gürdal, başörtüsünü çıkarmasının ardından kendisine yöneltilen nefret söylemleri ve tepkiler yüzünden yaşadığı hayal kırıklığını belirtirken, bu duruma sosyal medya hesabından "Sen ahlaklı, düzgün bir insan olduktan sonra mememin kenarını da görmeyiver. Ben açtım sen de bakmayıver madem." sözleriyle isyan etti.





