Sosyal medyada kullandığı 'HTalks' kullanıcı adıyla bilinen Hasan Arda Kaşıkçı, geçtiğimiz aylarda nişanlandığı Yağmur Aksoy'la dünyaevine girdi.

Kaşıkçı, "Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" notuyla, düğününden kareler paylaştı.

Karelerde Ali Ece, Okan Buruk, Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu gibi spor sanat ve cemiyet hayatından birçok isim yer aldı.

Hasan Arda Kaşıkçı'nın birlikte program yaptığı yayıncıların ve Hakan Sabancı'nın da düğünde yer aldığı görüldü.