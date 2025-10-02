Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güney’in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı dava İstanbul Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İddianamede Güngen hakkında vergi kaçakçılığı, kara para aklama, naylon fatura düzenleme, rüşvet ve sahte belge kullanımı gibi yedi ayrı suçlama yer aldı.

SAHTE “CE” BELGESİ UYDURMUŞLAR

İddianamede en dikkat çekici nokta, güzellik merkezlerinde kullanılan tıbbi cihazlarla ilgili oldu. Cihazlara sahte “CE” belgeleri düzenlendiği, metal levha şeklinde etiketlerin ürünlere sonradan eklendiği belirtildi. Firma çalışanlarından biri belgeleri kendisinin hazırladığını itiraf ederken, mühendis olarak görev yapan bir sanık ise cihazların hiçbir test yapılmadan piyasaya sürüldüğünü söyledi.

Belgelerde adı geçen Neta Sertifikasyon Şirketi de mahkemeye sunduğu yazıda, cihazlara doğrudan onay vermediklerini, yalnızca firma beyanına uygunluk raporu düzenlediklerini açıkladı.

Mahkeme, duruşmaların ilerleyen günlerde sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edeceğini bildirdi.