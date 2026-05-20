Olay pazar günü, Ichikawa Hayvanat Bahçesi’nde gerçekleşti. Japon polisi, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Reid Jahnai Dayson ve 27 yaşındaki şarkıcı Neal Jabahri Duan’ın gözaltına alındığını açıkladı.

Görgü tanıkları ve sosyal medya paylaşımlarına göre Dayson, güneş gözlüklü bir "gülen yüz" (smiley) kostümü giyerek maymunların bulunduğu alanı çevreleyen çitleri aştı ve kuru hendeğe atladı. Arkadaşı Duan ise bu anları cep telefonuyla kaydetti. Kostümlü kişiyi gören maymunların panik içinde etrafa kaçıştığı belirtildi.

POLİS VE HAYVANAT BAHÇESİ ALARMDA

Şüpheliler, hayvanlara temas edemeden görevliler tarafından yakalandı. Ancak olay burada bitmedi; şüphelilerin yanlarında kimlik taşımadıkları ve polise sahte isimler vererek yalan söyledikleri ortaya çıktı. İkili, "işleyişi zorla engellemek" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Hayvanat Bahçesi, son aylarda bebek makak Punch sayesinde ziyaretçi akınına uğruyordu. Temmuz ayında doğan ve annesi tarafından reddedilen Punch, teselliyi bir IKEA peluş orangutanına sarılmakta bulmuştu. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla dünya çapında bir hayran kitlesi edinen Punch için #HangInTherePunch etiketiyle binlerce destek mesajı paylaşılmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaşanan bu "içerik üretme" girişimi sonrası hayvanat bahçesi yönetimi radikal kararlar aldı:

Giriş Yasakları: Punch’ın bulunduğu alanın çevresine "sızma önleyici ağlar" kurulacak.

Devriyeler: Bölgede kalıcı güvenlik devriyeleri başlatılacak.

Video Yasağı: Yönetim, bu tür olayların tekrarlanmaması için alanda video kaydı yapılmasını tamamen yasaklamayı tartışıyor.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri, maymunların sağlık durumunda şimdilik herhangi bir anormallik gözlenmediğini açıkladı.

JAPONYA 'TAŞKIN TURİST' SORUNUNDAN YAKINIYOR

Bu olay, Japonya’da son yıllarda artan "saygısız turist davranışları" tartışmasını yeniden alevlendirdi. Daha önce de 2023 yılında Amerikalı içerik üreticisi Johnny Somali bir inşaat alanına izinsiz girdiği için, Ukraynalı bir YouTuber ise Fukushima bölgesindeki yasaklı bir eve sızdığı için tutuklanmıştı.

Japon halkı ve yetkilileri, sadece "izlenme" uğruna kültürel ve güvenli sınırların aşılmasından duydukları rahatsızlığı her fırsatta dile getiriyor. İnternet trolü olarak adlandırılan bu kişilerin yerel halk ve hayvanat bahçesi sakini hayvanlara rahatsızlık verdiği de bildirilenler arasında.