'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sosyal medya ünlüsü Mükremin Gezgin Ankara'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Gezgin çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

