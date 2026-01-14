Sıradışı hareketleri ve eğlenceli tavırları ile sosyal medya hesabından trafik kurallarını anlattığı kesitler paylaşan polis memuru Serkan Durmuş, peş peşe yapılan şikayetlerin ardından İçişleri Bakanlığı'nın radarına girdi.

Rojda Altıntaş'ın haberine göre hakkında 12 şikâyet bulunan polis memuru Serkan Durmuş’a, dördüncü kez idari soruşturma başlatılırken, yetkisiz açıklama yaptığı gerekçesiyle ikinci kez maaş kesintisi cezası uygulandı.





SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Abartılı ve eğlenceli hareketler ile trafik kurallarını anlatan Durmuş'un videoları kısa sürede milyonlarca etkileşim alırken, fenomen ismin sosyal medya platformu Instagram'daki takipçi sayısı 482 bini buldu.

Rize Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu, Durmuş hakkında yürütülen soruşturmalardan birini karara bağlayarak fenomen ismin maaşından kesinti uygulanması hükme bağlandı.

Bu cezayla birlikte 21 yıldır görevde olan polis memuru, üçüncü kez disiplin cezası almış oldu. Durmuş hakkında sosyal medyada paylaşımlarına devam etmesi nedeniyle hakkında dördüncü bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi. Yetkisi olmadan sosyal medya üzerinden kamuoyuna bilgi ve demeç verdiği kanaatine varılan Durmuş'un bulunduğu kadroda terfi alacağı bir pozisyon olmaması üzerine brüt maaşının dörtte birinin kesileceği öğrenildi.