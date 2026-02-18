Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle düzenlenen “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitimi” programının dördüncüsü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın İstanbul’daki hizmet binasında gerçekleştirildi. Gün boyu süren programa 100 bin ve üzeri takipçiye sahip içerik üreticileri katıldı. Eğitimde sosyal medyada etik kurallar ve yasal düzenlemeler ele alınırken, yeni vergi uygulamasına ilişkin detaylar paylaşıldı.

YÜZDE 15 VERGİ

Akşam'ın haberine göre markalardan gelen PR hediyeleri ile mekan tanıtımı kapsamında sunulan yemek ve ürünlerin bedelleri, istisna belgeli hesaplara yatırılacak ve bu tutarın yüzde 15’i vergi olarak kesilecek.

Programda ayrıca, “Dijital Ortamda Yasa Dışı Bahisle Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde sosyal medyanın yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde kullanılmasının önlenmesine yönelik yaptırımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı.