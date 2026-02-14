Eğlence ve sosyal medya dünyasını sarsan "ünlüler narkotik operasyonu"nda laboratuvar sonuçları dosyaya girmeye başladı. 31 Ocak’ta 4 ilde eş zamanlı düzenlenen şafak baskınlarının ardından kan, saç ve idrar örneği veren isimlerden bazılarının yasaklı madde kullandığı kesinleşti.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporlara göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki popüler ismin test sonuçları şu şekilde kaydedildi:

Mazlum Aktürk (Taşko): Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneğinde kokain, metanfetamin ve esrar maddelerine rastlandı.

Berkcan Güven: Ünlü Youtuber'ın test sonuçlarında ise THC (esrar) bulgusu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yürütülen operasyon kapsamında aralarında komedyen Hasan Can Kaya, rapçiler Reynmen (Yusuf Aktaş) ve Çakal (Emirhan Çakal) gibi isimlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilere; "uyuşturucu madde ticareti", "kullanımı kolaylaştırma" ve "satın alma/bulundurma" suçlamaları yöneltilmişti.

Soruşturma sadece gözaltındaki isimlerle sınırlı değil. Dosya kapsamında hala haklarında yakalama kararı bulunan isimler arasında; Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Çağrı Taner ve Nisa Bölükbaşı gibi milyonlarca takipçisi olan fenomenler de yer alıyor.

Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin dosyaları, "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçlamasıyla ayrılabilir veya mevcut soruşturma kapsamında ek ifadeleri istenebilir. Uzmanlar, bu bulguların adli sürecin seyrini doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.