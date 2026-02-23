Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve "kara para aklama", "resmi belgede sahtecilik" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi ağır suçlamaların yer aldığı davanın son duruşması görüldü. Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, sanıkların tutukluluk durumları yeniden değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda ara kararını açıklayarak tutuklu yargılanan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in tahliyesine karar verdi.

Çift hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartı getirildi. Bu duruşmada Güngen çiftiyle birlikte toplam 6 sanık tahliye edildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı. Dava, dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve tanık beyanlarının tamamlanması amacıyla 6 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan çiftin, 1,5 milyar liralık hesap hareketi ve franchise sözleşmeleri üzerinden haksız kazanç sağladığı iddia edilmişti. İddianamede:

Neslim ve İnanç Güngen için 91 yıldan 308 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dosyada 10 kişi "mağdur", 6 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Daha önceki savunmalarında suçlamaları reddeden Neslim Güngen, "Ben fenomen değilim, işim güzellik salonu işletmek. İstihdam sağladım, bir suçum yok. Tek derdim çocuklarım," diyerek tahliyesini talep etmişti. Kararın açıklanmasının ardından Güngen ailesinin cezaevi çıkışında duygusal anlar yaşadığı bildirildi.