“Fenomenler Soruşturması”nın iddianamesi bir yılda hazırlanıp Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2024 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonda aralarında güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen hakkında 91 yıl 9 aydan 308 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 19'u tutuklu toplam 26 sanık 29 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada adı geçen 51 şüpheli için ise delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNANA GÖZALTI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; soruşturmada bir “yanlışlığa” imza atıldı.

F.C.S. isimli bir hemşirenin 2023 yılında yaptığı suç duyuruları bu soruşturmanın temelini oluşturdu.

Geçen yıl Temmuz ayında ise düğmeye basıldı, Güngen çiftinin de aralarında yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alındı. Ancak ev baskını ve dijital materyallere el koyma kararıyla gözaltına alınanlar arasında şikâyetçi F.C.S.’de yer aldı.

‘ZATEN ŞİKÂYETÇİ OLAN BENİM’

Dört gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına tutulan ve yanlışlıkla gözaltına alındığı iddia edilen F.C.S., Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği’nde alınan ifadesinde “Bana sorulan sorularla alakalı şikâyette bulunan zaten benim. Bununla alakalı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma da mevcuttur” dedi.

‘MÜVEKKİLİM DOSYAYI AYDINLATTI’

F.C.S.’nin avukat ise ifade tutanağına şu cümleleri yazdırdı:

“Müvekkilim, Aralık 2023 tarihi gibi benimle irtibata geçmiş ve söz konusu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmamı talep etmiştir. Mağdurun biz olduğumuza yönelik suç duyurumuz Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturmada sabittir. Bu dosyadaki suçlamaların büyük bir kısmının mağduru olan müvekkilimin dosyayı aydınlattığı göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasını talep ediyorum.”

SANIK DEĞİL MÜŞTEKİ OLDU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, F.C.S. hakkında “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdi.

Fenomenler soruşturmasının iddianamesinde de F.C.S. sanık olarak değil, müşteki yani şikâyetçi olarak yer aldı.