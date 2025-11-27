YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda içerik üreten fenomenler artık ciddi gelirler elde ediyor.

“Sosyal medya fenomenliği” özellikle gençler arasında popüler bir meslek haline gelirken, bu alanda kazanç sağlayabilmek için sürekli ve dikkat çekici içerik üretmek şart.

Günaydın’dan Mevlüt Tezel, fenomenlerin kazançlarını mercek altına aldı.

Dünya çapında 85 milyon takipçisi bulunan MrBeast, yıllık 85 milyon dolarlık geliriyle listenin zirvesinde. Türkiye’de ise 120 milyon TL kazançla Orkun Işıtmak ilk sırada yer alıyor.

Onu 113 milyon TL ile Ruhi Çenet, 98 milyon TL ile Danla Bilic, 90 milyon TL ile Alper Rende, 87,5 milyon TL ile Cemre Solmaz ve 75 milyon TL ile Gökhan Ünver izliyor.

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada sıkça karşılaşılan aldatıcı reklamların önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlıyor. Taslak yönetmelikte öne çıkan maddelerden bazıları şöyle:

Reklam veya tanıtım içeren sosyal medya gönderilerinde #işbirliği, #reklam gibi etiketlerden en az birinin kullanılması zorunlu olacak.

İçeriklerde “#Reklam”, “#Sponsor”, “#İşbirliği”, “#Ortaklık”, “#Hediye” veya “#Davet” etiketlerinin yanı sıra reklam verenin adı ya da marka bilgilerinin açıkça belirtilmesi gerekecek.