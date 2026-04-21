İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, evinde Chelsea'yi karşılaştı. Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı.

Ferdi mücadelenin henüz 2. dakikasında sahneye çıktı ve rakip fileleri sarsmayı başardı. Sol kanattan Gross'un kullandığı köşe vuruşunda top arka direkte Ferdi'nin önünde kaldı. Topla buluşan milli oyuncu uzak köşeye şutunu çekti ve ağları sarstı.

Bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, Chelsea'ye attığı golle bu sezonki ilk golünü atmış oldu. Milli futbolcumuz bu sezon Brighton ile 38 karşılaşmaya çıktı.