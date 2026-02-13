Premier Lig'in 26. haftasında oynanan Aston Villa'nın Brighton'ı 1-0 mağlup ettiği maçta, Ferdi Kadıoğlu'nun şutu ve Emiliano Martinez'in kurtarışı gündem oldu.

Çarşamba günü oynanan maçın üzerinden iki gün geçmesine rağmen, milli yıldızın yarattığı heyecan dolu an İngiltere'de dillerden düşmüyor.

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, maçın kırılma anında başrol oynadı. Ceza sahası sol dış çaprazında üst direk dibine sert bir şut yollayan milli futbolcu, golle burun buruna geldi. Ancak Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez, son anda parmaklarının ucuyla topa dokundu ve 'gol' diye ayağa kalkan seyircilerin hevesini kursağında bıraktı. Martinez'in müdahalesiyle yön değiştiren top, üst direkten oyun alanına döndü.

TEKRAR TEKRAR PAYLAŞTILAR

Mücadelenin üzerinden iki gün geçmesine rağmen Ferdi'nin bu şutu ve Martinez'in kurtarışı sosyal medyada ilgi çekmeye devam ediyor.

İngiliz futbolseverler yaşanan anları "Haftanın en iyi anı" olarak değerlendirirken, Aston Villa da resmi hesaptan "Emi Martínez... WOW" notuyla o anları paylaştı.