2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden Türk müziğinin efsane seslerinden Ferdi Tayfur, çok konuşulan vasiyetinde iki çocuğuna mal bırakmamıştı.

Tayfur'un dudak uçuklatan serveti mahkemelik olurken, avukatı tarafından yapılan açıklamada "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak" ifadelerini kullanmıştı.

NİŞANTAŞI'NIN ORTASINDA 'BENİ ALDATTIN' KAVGASI



Babası ile yaşadığı polemikler ve miras tartışmaları ile gündeme gelen Tuğçe Tayfur Aydın, boşanma aşamasında olduğu eşi Muhammet Aydın ile bu kez Nişantaşı'nın göbeğinde, muhabirlerin ortasında kavga etti.



Muhammet Aydın'ın Tuğçe Tayfur'un peşinde koştuğu görülürken, ikili arasında şu diyaloglar yaşandı:



Aydın: Şu kamerayı kapatsana

Tayfur: "Neden yaptıkların çıkmasın diye mi?

Aydın: Hangi yaptıklarım?

Tayfur: Aldatmalarından bahsediyorum...

