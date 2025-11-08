2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur vefatının ardından servetiyle gündeme oturmuştu.

Ferdi Tayfur'un hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgası hem de geride bıraktığı servet aylarca konuşulmuştu.

Usta sanatçının servetinin 3 milyar TL'lik olduğu yönündeydi. Ancak Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç Ferdi Tayfur'un mirasının 3 milyar değil 6 milyar TL olduğunu söyledi.

(Sanatçının 87 daire, arsalar ve Marmaris'te bir adası vardı. Ayrıca 1000'in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedeli de 45 milyon TL'ye yakın olduğu biliniyordu.)

MİRAS VE TELİF HAKLARI NEREYE GİTTİ?

Dağıstanlı'nın aktardıklarına göre; Ferdi Tayfur İstanbul-Fatih ve Marmaris'te 2 gayrimenkulünü Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu'da 4 gayrimenkulünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villasını LÖSEV'e bıraktı. En büyük payı 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında paylaştırdı. Kızı Tuğçe ve oğlu Timur'u ise mirastan men etti. Ferdi Tayfur'un 1974'te evlendiği Zeliha Turanbayburt da mirastan pay aldı.