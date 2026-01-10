Miras tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı.

Çiftin kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi mağdur ettikleri öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan haber göre, iş yapma vaadiyle verilen 5 milyon TL’lik senet protesto olurken, Ö.A. adlı kişiye bayilik sözü verilerek yüklü miktarda para alındı. Ancak ürünlerin teslim edilmemesi üzerine Ö.A. şikâyetçi oldu.

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.

Tuğçe Tayfur ise iddiaları reddederek, babasının vefatından önce açtığı marka davası nedeniyle zarar ettiklerini, bayilere ürün gönderdiklerini ve birçok üründen ücret dahi almadıklarını savundu.

Açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.