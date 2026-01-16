Sanatçı Ferdi Tayfur'un 87 daire, arsalar, Marmaris’te bir ada, telif haklarının da yer aldığı büyük mirasında taraflar açıklama yapmaya devam ediyor.

Tayfur'un kızı Tuğçe ile oğlu Timur tarafından savcılığa şikayet edilen yeğen Nilüfer Gözalıcı Sabah'a konuştu.

Gözalıcı, "Miras Ferdi dayımın istediği gibi dağıtılacak" dedi.

Gözalıcı şu ifadeleri kullandı:

"Ben dayımın elinde büyüdüm. Evliliğim süresi boyunca ve sonrası hep dayımla beraberdim. O benim canımdı. Her şey dayımın arzu ettiği şekilde ilerleyecek."