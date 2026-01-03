Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur dün sabah vefatının birinci yılında sevenleri tarafından Sarıyer Yeniköy’de bulunan mezarı başında anıldı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen ziyaretçilere, helva, lokma ve çay dağıtıldı. Tayfur'u kabri başında ziyaret edenler arasında yakın dostu şarkıcı Ahmet Selçuk İlkan da vardı.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Tayfur, "Acı dinmiyor, alışıyor insanoğlu sadece. Bir sene nasıl geçti hiç bilmiyorum. Babamla beraber piyano çalıp, şarkı söylemeyi çok özledim. Babam bana bir aile bıraktı. Milyonlarca kişilik bir aile" dedi.

"ABLAMA KIRGINIM"

Taha Tayfur, "Ablan Tuğçe Tayfur ile aranızda bir kırgınlık var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bir kırgınlık var tabii ki. Babamın da vardır... Ama bu konuları konuşmak bugün doğru olmaz."

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tuğçe Tayfur ile diğer akrabalar arasında miras kavgası çıkmıştı.

"O DAHA KÜÇÜK"

Akşam da Emirgen Camii'nde usta sanatçı için mevlid okutuldu. Çıkışta Tuğçe Tayfur, kardeşinin sözleri hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. O daha küçük, çok ısrar edildiği için konuşmak zorunda kalmıştır. Herkes kırgın… Bu süreçte hepimiz birbirimize kırıldık ama bunlar uzatılacak şeyler değil" dedi.