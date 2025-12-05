Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada savcı tutuklu sanıkların tahliyesi yönünde mütalaa verdi. Ara kararda tutuklu sanıklar tahliye edildi.
Ferdi Zeyrek’in ölümüyle ilgili, ikisi tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmada savcı, yeniden bilirkişi raporu alınmasını, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesini talep etti ve tutuklu sanıkların tahliyesi yönünde mütalaa verdi.