Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 19 yaşındaki kızı Nehir Zeyrek, babasının kaybından günler sonra YKS sınavına girmiş, Zeyrek'i sınav boyunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel yalnız bırakmamıştı.
Özel, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Nehir Zeyrek'in babası gibi mimarlık okuyacağını duyururken, bugün ilan edilen tercih sonuçlarının ardından Zeyrek'in yerleştiği üniversite belli oldu.
İSTANBUL'A TAŞINACAK
Hayatını Manisa'da geçiren Zeyrek, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Yeditepe Üniversitesi'nde Mimarlık bölümüne yerleşti. Zeyrek, lisans eğitimini tamamlamak için İstanbul'a yerleşecek.