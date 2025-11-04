Manisa’da Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek’in müşteki sıfatıyla yer aldığı soruşturma kapsamında, Yunusemre Belediyesi’nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi.

10 KİŞİ İÇİN 15 YIL HAPİS İSTEMİ

Toplanan deliller, bilirkişi raporları ve ifadeler doğrultusunda asli ve tali kusurlu oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Tutuklu şüpheliler N.B. (havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan) ve H.İ. (havuz motorunun bakım ve onarımını yapan) ile birlikte, tutuksuz şüpheliler A.E., Y.Ö., H.A., M.E., R.A., H.Ş., M.Ç. ve M.G. hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 6 Haziran 2024 akşamı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana gelmişti. Ferdi Zeyrek, evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirmişti.

Havuz bakımından sorumlu Y.Ö. ile elektrik kaçağını bildirmediği tespit edilen A.S., olayın ardından gözaltına alınmış ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra, havuzun yapımında görev aldığı belirlenen Z.M., N.B., H.İ. ve M.Y.P. de gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ. tutuklanırken, M.Y.P. serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporlarında Z.M.’nin kusursuz bulunması üzerine, sanık 27 Eylül’de tahliye edilmişti.