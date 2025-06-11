Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Zeyrek’in evinde detaylı inceleme yapıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek’in komşularının da aralarında bulunduğu 2’si şüpheli sıfatıyla 20’den fazla tanığın ifadesi alındı.

Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, ifadesi alınan 20 kişi arasında bulunan ve villadaki havuzun bakımıyla ilgilenen Yalçın Ö. ile site içerisinde bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.