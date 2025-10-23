Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası paylaştığı karikatür nedeniyle tepki çeken Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, sosyal medya hesabından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER DİZDİ

Say, paylaşımında Kılıçdaroğlu’na övgüler dizerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi. Say, “Bugün, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda selamlaştık. Bir Kemal Bey'in nezaketine baktım, bir de gebelik testi satarak siyasette yükselen Özgür Özel'in nefret diline. Gelen gideni sahiden aratıyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Yeni Akit’in attığı "Ferdi Zeyrek çarpıldı" başlığı kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Gazetenin Haber Müdürü Zekeriya Say ise cenaze günü sosyal medya hesabından üzerinde elektrik akımı görseli olan bir profil fotoğrafı paylaşmıştı. Tepkilerin ardından paylaşımı silen Say, bu kez "Yarınki karikatürümüz" diyerek yaptığı bir başka paylaşımla yeniden tepki toplamıştı.