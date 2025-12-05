İstanbul’da ‘mr.fergio’ adlı sosyal medya hesabından yapılan ve İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopterle giriş yapıldığı izlenimi veren paylaşımlar, yargı makamlarını harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu değerlendirmesiyle 4 Aralık’ta re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, ilgili paylaşımların diğer sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Soruşturma, “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında yürütülüyor.